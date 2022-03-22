«Яндекс» запустил собственный инструмент для миграции с зарубежных музыкальных сервисов Spotify, Apple Music, Deezer и Last.fm. Это самый быстрый и простой способ перенести список песен в «Яндекс.Музыку».

Чтобы воспользоваться сервисом переноса, достаточно перейти на страницу импорта музыкальных композиций «Яндекс» и выбрать платформу-донор. После авторизации на ней «Яндекс.Музыка» автоматически скопирует список песен пользователя в специальный плейлист.

Платформа работает с самыми популярными сервисами: Spotify, Apple Music, Deezer и Last.fm. В ближайшее время ожидается появление поддержки YouTube Music.

Ранее для переноса списка композиций из зарубежных музыкальных платформ пользователям было необходимо воспользоваться сторонними сервисами. Появление официального инструмента упрощает миграцию и минимизирует риск утечки конфиденциальных данных.

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