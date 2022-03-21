Победителя шоу «Танцы со звездами» выбрали досрочно

Победителями 13-го сезона шоу «Танцы со звездами» и обладателями кубка проекта стали актриса Александра Ревенко и Денис Тагинцев.

Я не ожидала, что дойду до финала, особенно, когда после первого выпуска, зрители нам поставили 1 балл. Для меня это был вызов, я никогда столько не танцевала и не занималась бальными танцами. Даже не думала, что у меня будет получаться», — приводит пресс-служба телеканала «Россия» слова Ревенко.

Актриса призналась, что у нее с Денисом Тагинцевым не было цели получить кубок, главным был процесс.

«Танцы со звездами» — танцевальное телешоу, стартовавшее на телеканале «Россия» с 2006 года, проект стал адаптацией английской программы BBC «Strictly Come Dancing».

В 2022 году «Танцы со звездами» завершились досрочно из-за того, что британская корпорация BBC отозвала у российских компаний лицензии на их проекты из-за политических событий на Украине.