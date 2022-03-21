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Победителя шоу «Танцы со звездами» выбрали досрочно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Победителями 13-го сезона шоу «Танцы со звездами» и обладателями кубка проекта стали актриса Александра Ревенко и Денис Тагинцев.

Я не ожидала, что дойду до финала, особенно, когда после первого выпуска, зрители нам поставили 1 балл. Для меня это был вызов, я никогда столько не танцевала и не занималась бальными танцами. Даже не думала, что у меня будет получаться», — приводит пресс-служба телеканала «Россия» слова Ревенко.

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Актриса призналась, что у нее с Денисом Тагинцевым не было цели получить кубок, главным был процесс.

«Танцы со звездами» — танцевальное телешоу, стартовавшее на телеканале «Россия» с 2006 года, проект стал адаптацией английской программы BBC «Strictly Come Dancing».

В 2022 году «Танцы со звездами» завершились досрочно из-за того, что британская корпорация BBC отозвала у российских компаний лицензии на их проекты из-за политических событий на Украине.

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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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