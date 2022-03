Российские адаптации ТВ-шоу оказались под угрозой из-за санкций

Несколько популярных проектов, адаптированных с американских и британских шоу, оказались под угрозой закрытия из-за санкций против России. Среди них «Поле чудес» и «Голос».

Среди самых популярных телешоу, которые в России стали адаптацией зарубежных проектов — «Поле чудес», «Голос», «Адская кухня», «Последний герой», «Форд Боярд».

Сначала ITV Studios, которой принадлежат шоу «Голос. Дети» (The Voice Kids) и «Звезды в Африке» (I'm a Celebrity, Get Me Out of Here), обратилась напрямую к Первому каналу и ТНТ с просьбой удалить проекты.

Позднее пошли слухи о закрытии капитал-шоу «Поле чудес», частичным аналогом американской телевизионной программы «Колесо Фортуны».

Ведущий Леонид Якубович считает, что такой вариант событий не грозит, так как лицензия в данный момент принадлежит Первому каналу.

«Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпании "Поле ТВ". Вот эта компания теперь и производит "Поле Чудес", ничего не изменилось», — сказал Якубович «Телепрограмме».