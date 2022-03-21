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Масочный режим задержался в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти отложили отмену масочного режима в Новосибирской области, которая предполагалась 21 марта, сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Решение об отмене обязательного масочного режима по просьбе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области отложено», — говорится в сообщении.

Вопрос рассмотрят в понедельник на заседании оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавируса.

В Кузбассе не надо носить маски уже с 14 марта, в Москве — с 15 марта, в Красноярском крае — с 16 марта. Остальные регионы Сибири масочный режим не отменяли.

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Сибирь #Новосибирск #Здоровье
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