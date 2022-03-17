Realme GT Neo 3 с рекордной скоростью зарядки выйдет в конце марта

Смартфон с самой быстрой в истории зарядкой Realme GT Neo 3 Flash edition будет представлен в Китае 22 марта. Производитель заявил зарядку мощностью 150 Вт, способную заряжать аккумулятор емкостью 4500 мАч на 50% за пять минут.

Новинка будет работать под управлением Android 12, сообщает Mydrivers. Оперативная память 12 Гб, объем флеш-памяти — 256 Гб. Realme GT Neo 3 оснащен мощным и экономичным процессором MediaTek Dimensity 8100 с графикой Mali-G610 MC6.

Высокая скорость заряда стала возможна благодаря внедрению новой архитектуры UltraDart Charging, позволяющей распределять энергию по нескольким потокам. Это сделало процесс зарядки более быстрым и безопасным для аккумулятора.

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Новая технология способна работать на мощностях от 100 до 200 Вт, что позволяет рассчитывать на появление еще более быстрых зарядных устройств в ближайшее время.

На презентации в Китае 22 марта ожидаются Neo3 Flash edition с супербыстрой зарядкой и версия GT Neo3 Standard Edition с аккумулятором 5000 мАч и быстрой зарядкой на 80 Вт. О сроках появления Realme GT Neo 3 в России и его стоимости пока не сообщается.