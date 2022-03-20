Роскачество предупредило о новом способе кражи данных банковских карт

Мошенники придумали новый способ кражи данных банковских карт — через поддельные сайты для их проверки. Схема мошенничества появилась на фоне информации о том, что в Даркнете «гуляет» база с данными 100 тысяч российских карт.

Фейковые сайты предлагают проверить данные карты на наличие в слитой базе, сообщает Роскачество. Пользователю предлагают заполнить специальную форму с указанием платежной информации, после чего данные попадают в руки аферистам или происходит списание средств.

Информация о поддельных сервисах проверки банковских карт активно тиражируется в социальных сетях и мессенджерах. Рекламная рассылка затрагивает не только экономические сообщества, но и максимально далеких от банковской тематики пользователей.

На самом деле единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Любой сайт, предлагающий подобную услугу, можно считать заведомо мошенническим, предупредили эксперты Роскачества.