Мошенники придумали фейковые обновления браузеров для кражи денег

Мошенники стали публиковать на сайтах интернет-магазинов объявления с ложным уведомлением об устаревании браузера и предложением обновить его. Такое обновление представляет собой вредоносный код, способный похитить личные данные пользователей и заразить устройство вирусом.

Владельцев устройств в первую очередь предупреждают о небезопасности старой версии браузера. «Упор делается на потребность в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефицит времени на принятие решений», — сообщила РИА Новости Татьяна Лынова, аналитик Angara Security.

Отмечается, что объявления не персонализированы и рассчитаны на то, что большинство пользователей не в курсе текущей версии браузера.

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При переходе по ложной ссылке открывается поддельная страница, где пользователя просят ввести данные аккаунта или скачать инструкции. При открытии загруженного документа устройство заражается вредоносным ПО.

С такими «обновлениями» сталкиваются пользователи Android, но не исключено их появление и в настольной версии браузера.

Чтобы избежать неприятностей и уберечь данные, пользователям Android стоит обновлять все приложения только через фирменный магазин Google Play.