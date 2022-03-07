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Мошенники придумали фейковые обновления браузеров для кражи денег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Daniel Romero / Unsplash License

Мошенники стали публиковать на сайтах интернет-магазинов объявления с ложным уведомлением об устаревании браузера и предложением обновить его. Такое обновление представляет собой вредоносный код, способный похитить личные данные пользователей и заразить устройство вирусом.

Владельцев устройств в первую очередь предупреждают о небезопасности старой версии браузера. «Упор делается на потребность в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефицит времени на принятие решений», — сообщила РИА Новости Татьяна Лынова, аналитик Angara Security. 

Отмечается, что объявления не персонализированы и рассчитаны на то, что большинство пользователей не в курсе текущей версии браузера.

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При переходе по ложной ссылке открывается поддельная страница, где пользователя просят ввести данные аккаунта или скачать инструкции. При открытии загруженного документа устройство заражается вредоносным ПО.

С такими «обновлениями» сталкиваются пользователи Android, но не исключено их появление и в настольной версии браузера. 

Чтобы избежать неприятностей и уберечь данные, пользователям Android стоит обновлять все приложения только через фирменный магазин Google Play. 

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Топ комментариев

ifhbrjd

Что-то бурного роста не нгаблюдается в России уже лет 30, хотя кризисы идут один за другим.

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

Uynachalnica

"По мнению Пескова, текущая ситуация в экономике сменится бурным экономическим ростом..." - сказочный......
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