«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в пятой игре плей-офф

Омский «Авангард» уступил «Ак Барсу» в напряженной и эмоциональной игре плей-офф, матч закончился со счетом 3:4.

Накал страстей на матче оказался высоким, казанцы вырвали победу у ястребов в овертайме, отыгрывая шайбу за шайбой. При этом «Авангарду» остается одна победа до выхода в полуфинал (счет в серии 3:2).

Счет в первом периоде открыли омичи, шайба на счету Сергея Толчинского. У «Ак Барса» сравнял Артем Галимов. Во втором периоде Толчинский снова вывел команду вперед, но Дмитрий Кателевский снова сравнял. Игрок ястребов Алексей Емелин забил третью шайбу, и на перерыв омичи ушли с преимуществом. Но уже в третьем отрезке Кирилл Панюков из «Ак Барса» забил гол и сравнял счет.

Игра перенеслась в овертайм, там проворнее оказались казанцы. Шайбу в ворота Шимона Грубеца отправил Стивен Кэмпфер. «Ак Барс» завоевал победу и продолжил участие в плей-офф.

Тем временем в Восточной конференции все кроме омичей и казанцев отыграли 1/4 финала. В полуфинал прошли «Металлург», «Трактор» и «Салават Юлаев». В Западной конференции — СКА, ЦСКА и «Спартак». «Северсталь» и «Динамо М» продолжают серию.