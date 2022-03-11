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«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в пятой игре плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Омский «Авангард» уступил «Ак Барсу» в напряженной и эмоциональной игре плей-офф, матч закончился со счетом 3:4.

Накал страстей на матче оказался высоким, казанцы вырвали победу у ястребов в овертайме, отыгрывая шайбу за шайбой. При этом «Авангарду» остается одна победа до выхода в полуфинал (счет в серии 3:2).

Счет в первом периоде открыли омичи, шайба на счету Сергея Толчинского. У «Ак Барса» сравнял Артем Галимов. Во втором периоде Толчинский снова вывел команду вперед, но Дмитрий Кателевский снова сравнял. Игрок ястребов Алексей Емелин забил третью шайбу, и на перерыв омичи ушли с преимуществом. Но уже в третьем отрезке Кирилл Панюков из «Ак Барса» забил гол и сравнял счет.

Игра перенеслась в овертайм, там проворнее оказались казанцы. Шайбу в ворота Шимона Грубеца отправил Стивен Кэмпфер. «Ак Барс» завоевал победу и продолжил участие в плей-офф.

Тем временем в Восточной конференции все кроме омичей и казанцев отыграли 1/4 финала. В полуфинал прошли «Металлург», «Трактор» и «Салават Юлаев». В Западной конференции — СКА, ЦСКА и «Спартак». «Северсталь» и «Динамо М» продолжают серию.

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Сибирь #Омск #Хоккей
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frenchman

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