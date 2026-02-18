НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Омские подростки из колонии заплатят 668 млн руб. за подожженный Ми-8

Источник:
Sibnet.ru
208 1
Вертолет Ми-8
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум подросткам за поджог вертолета Ми-2 на аэродроме «Омск-Северный», сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В сентябре 2024 года два приятеля, которым тогда было по 16 лет, проникли на военный аэродром и подожгли вертолет Ми-8 с использованием самодельно изготовленной зажигательной смеси.

По словам подростков, неизвестный в мессенджере предложил из за поджог 20 тысяч долларов. Денег они не увидели.

Молодых людей признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК РФ). 

Суд приговорил одного из подростков к семи годам, второго — к 7,5 годам воспитательной колонии. После наступления совершеннолетия их переведут в колонию общего режима. Также они обязаны возместить Минобороны ущерб в размере 668 миллионов рублей.

Еще по теме
Дезертировавший военный задушил беременную девушку в Иркутской области
Названо самое распространенное преступление в России
Студент устроил стрельбу в техникуме Анапы
Оставивший девушку на растерзание свиньям мужчина заслушал приговор
смотреть все
ЧП #Криминал #Омск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...

7fond

По одному IQ только косвенно можно судить об уме. Уильям Джеймс Сидис, Эйнан Коули - был тоже IQ на этом...

Egorka72

Это тот Боярский, который с пренебрежением высказывался о Россиянах не имеющих возможнлсти много зарабатывать...

pepelmetal

Это и называется денацификация