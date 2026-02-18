Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум подросткам за поджог вертолета Ми-2 на аэродроме «Омск-Северный», сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В сентябре 2024 года два приятеля, которым тогда было по 16 лет, проникли на военный аэродром и подожгли вертолет Ми-8 с использованием самодельно изготовленной зажигательной смеси.

По словам подростков, неизвестный в мессенджере предложил из за поджог 20 тысяч долларов. Денег они не увидели.

Молодых людей признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК РФ).

Суд приговорил одного из подростков к семи годам, второго — к 7,5 годам воспитательной колонии. После наступления совершеннолетия их переведут в колонию общего режима. Также они обязаны возместить Минобороны ущерб в размере 668 миллионов рублей.