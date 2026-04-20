Суд оштрафовал омича за фото Чубайса в нацистской форме

Суд в Омске оштрафовал местного жителя по статье о демонстрации нацистской символики за публикацию картинки, на которой изображен экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайса в нацистской форме.

Мужчина разместил в соцсетях поддельное изображение Чубайса в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны. Картинка была опубликована по меньшей мере дважды — во «ВКонтакте» и в Telegram, приводит материалы суда РИА Новости.

Это стало поводом для составления двух административных протоколов по ст. 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

В суде мужчина заявил, что опубликовал изображения с Чубайсом в нацистской форме, так как не согласен с его высказываниями и действиями. По словам омича, экс-глава «Роснано» неоднократно допускал «фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны».

Изображенную на картинке свастику мужчина не разглядел из-за низкого качества картинки, а умысла на пропаганду нацизма, будучи патриотом России, не имел, следует из его пояснений.

Суд оштрафовал жителя Омска на тысячу рублей по каждому из двух протоколов. Решение вступило в силу в марте. Мужчина пытался обжаловать решения о штрафах, но безуспешно.