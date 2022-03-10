Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России

Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», — цитирует РИА Новости Борреля.

По его словам, в первую очередь речь идет о массивных ограничениях, которые привели к падению российской валюты на 40%. «Это очень тяжелые санкции, которые лягут тяжелым бременем на российскую экономику», — добавил глава европейской дипломатии.

По его мнению, достаточно болезненным для Москвы стал, например, запрет на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.

После начала Россией спецоперации на Украине Запад последовательно вводит новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.