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Алтай частично восстановил турпоток 2019 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Туристический поток в Алтайском крае в 2021 году вырос на 40% и составил 1,8 миллиона человек. Это на 15-17% меньше допандемийных показателей 2019 года, сообщил начальник регуправления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Он объяснил, что цифр 2019 года достичь не удалось из-за сохранения ковидных ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий. Они были отменены, из-за чего сократился сегмент экскурсантов, посещающих мероприятия в этом турпотоке.

Объем предоставленных платных услуг туристическими организациями и предприятиями края по итогам года составил более 5,5 млрд рублей. Это на 7% выше уровня допандемийного 2019 года и на 40% выше уровня прошлого года, уточняет ТАСС.

При этом 1 марта в регионе отменили обязательное предъявление QR-кодов в кафе, ресторанах, кино и на других общественных площадках. Также сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков

При этом сохраняется запрет на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий.

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Сибирь #Туризм #Алтайский край #Новости COVID19
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