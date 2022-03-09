Алтай частично восстановил турпоток 2019 года

Туристический поток в Алтайском крае в 2021 году вырос на 40% и составил 1,8 миллиона человек. Это на 15-17% меньше допандемийных показателей 2019 года, сообщил начальник регуправления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Он объяснил, что цифр 2019 года достичь не удалось из-за сохранения ковидных ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий. Они были отменены, из-за чего сократился сегмент экскурсантов, посещающих мероприятия в этом турпотоке.

Объем предоставленных платных услуг туристическими организациями и предприятиями края по итогам года составил более 5,5 млрд рублей. Это на 7% выше уровня допандемийного 2019 года и на 40% выше уровня прошлого года, уточняет ТАСС.

При этом 1 марта в регионе отменили обязательное предъявление QR-кодов в кафе, ресторанах, кино и на других общественных площадках. Также сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков

При этом сохраняется запрет на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий.