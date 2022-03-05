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Как проверить блокировку сайта в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Erik Mclean / Unsplash License

Блокировка сайтов в Рунете продолжается, при этом одни ресурсы недоступны по требованию Роскомнадзора, другие — из-за собственной защиты или атак. Выяснить причину неработостособности сайта поможет специальный сервис. 

Проверить работу сайта можно с помощью сервиса GlobalCheck, предоставляющего исчерпывающую информацию о доступности от различных интернет-провайдеров России, и на основании этого сделать выводы касательно блокировки.

Результат блокировки Facebook в России
Блокировка Facebook в результате применения технических средств противодействия угрозам

В случае если ресурс недоступен у большинства провайдеров, то можно сделать вывод о его неработоспособности или применении в отношении него технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), чью работу регламентирует Роскомнадзор.

Facebook заблокировали в России

Такая проверка позволяет уточнить причину неработоспособности сайта и исключить неполадки на локальном компьютере, поломку сетевого оборудования или уточнить наличие блокировки от конкретного провайдера.

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pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?

89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

Disobedient

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...

pepelmetal

На маленьком острове, который 1/3 всей Земли
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