Как проверить блокировку сайта в России

Блокировка сайтов в Рунете продолжается, при этом одни ресурсы недоступны по требованию Роскомнадзора, другие — из-за собственной защиты или атак. Выяснить причину неработостособности сайта поможет специальный сервис.

Проверить работу сайта можно с помощью сервиса GlobalCheck, предоставляющего исчерпывающую информацию о доступности от различных интернет-провайдеров России, и на основании этого сделать выводы касательно блокировки.

Блокировка Facebook в результате применения технических средств противодействия угрозам

В случае если ресурс недоступен у большинства провайдеров, то можно сделать вывод о его неработоспособности или применении в отношении него технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), чью работу регламентирует Роскомнадзор.

Такая проверка позволяет уточнить причину неработоспособности сайта и исключить неполадки на локальном компьютере, поломку сетевого оборудования или уточнить наличие блокировки от конкретного провайдера.