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Выступавшая за СССР гимнастка Чусовитина вернулась и победила

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/oksana2016

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1992 года, 46-летняя узбекская спортсменка Оксана Чусовитина одержала победу на этапе Кубка мира в Дохе.

Чусовитина стала лучшей в опорном прыжке. Она набрала 13,433 балла. Второе место заняла венгерка Ченге Бачкаи, третье — россиянка Виктория Листунова.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. На Олимпийских играх в Токио, где гимнастка заняла 11-е место в квалификации в опорном прыжке и не попала в финал, она объявила о завершении карьеры. Однако 1 октября она решила вернуться к выступлениям и готовиться к Азиатским играм 2022 года.

Чусовитина вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.

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pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?

89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

Disobedient

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...

pepelmetal

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