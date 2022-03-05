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Samsung прекратила поставку смартфонов в Россию

Источник:
РБК
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Фото: Hans Olav Lien / CC BY-SA 3.0

Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию в связи с «текущими геополитическими событиями», говорится в официальном заявлении компании.

Samsung остановит поставки начиная от чипов до смартфонов и бытовой электроники. «Наши мысли вместе со всеми, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — приводит РБК заявление.

Ранее с российского рынка на фоне проведения Россией операции на Украине ушли Apple, IKEA, H&M, Mango, Asos, Nike, ряд автомобильных концернов, включая Volkswagen и Suzuki, Canon, Nokia и другие компании.

Microsoft приостановила в России продажи новых продуктов и предоставление услуг. Действия России на территории Украины являются неоправданными и незаконными, заявили в компании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

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mosquito__2010

Ты дорогой у своего МИДа спроси на ряду с МИДами Польши и Германии почему и зачем они Януковича кинули...

pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?

Disobedient

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...

pepelmetal

На маленьком острове, который 1/3 всей Земли
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