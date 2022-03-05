Samsung прекратила поставку смартфонов в Россию

Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию в связи с «текущими геополитическими событиями», говорится в официальном заявлении компании.

Samsung остановит поставки начиная от чипов до смартфонов и бытовой электроники. «Наши мысли вместе со всеми, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — приводит РБК заявление.

Ранее с российского рынка на фоне проведения Россией операции на Украине ушли Apple, IKEA, H&M, Mango, Asos, Nike, ряд автомобильных концернов, включая Volkswagen и Suzuki, Canon, Nokia и другие компании.

Microsoft приостановила в России продажи новых продуктов и предоставление услуг. Действия России на территории Украины являются неоправданными и незаконными, заявили в компании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.