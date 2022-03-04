Windows 11 начала запрашивать данные банковской карты

Возможность привязать банковскую карту к учетной записи операционной системы появилась в новой тестовой сборке Windows 11. Нововведение необходимо для покупки игр, приложений и оформления подписок через сервисы Microsoft.

Основная цель нововведения — удобство пользователя, сообщается на странице сборки в блоге Windows. Оно позволяет не только быстро приобретать товары в официальном маркетплейсе Microsoft, но и получать уведомления при истечении срока действия карты.

Microsoft Store предлагает не только доступ к тысячам игр и приложений, но и возможность приобрести подписки на популярные стриминговые сервисы, такие как Netflix или Spotify.

Отдельное внимание уделено появлению возможности условно-бесплатного использования к Microsoft 365, включающему в себя веб-приложение Office и облачный диск OneDrive. Теперь пользователям доступен ограниченный бесплатный функционал сразу после регистрации, но для получения премиум-функций потребуется привязка карты и оформление подписки.