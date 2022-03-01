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Российских фигуристов отстранили от чемпионата мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине, сообщается на сайте организации.

Таким образом, спортсмены не смогут принять участие в ближайших соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

«Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований совет ISU принял решение, что никакие спортсмены, принадлежащие к членам ISU в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Белоруссии (Союз конькобежцев Белоруссии), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в конце марта во Франции. Мировое первенство по шорт-треку также пройдет в конце марта в Канаде. Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье стартует в Норвегии 3 марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от «геноцида». МОК 28 февраля из-за этих событий рекомендовал не допускать россиян и белорусов ко всем турнирам.

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Спорт #Зимние виды #Мир
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