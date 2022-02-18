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«Долина царей» в Туве приблизилась к статусу наследия ЮНЕСКО

Источник:
Sibnet.ru
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Находка из Долины Царей
Находка из Долины Царей
Фото: © Национальный музей Тувы

Объект «Долина царей Тувы» включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО от России, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«Это означает, что он настолько исключителен в культурном плане, что его значимость выходит даже за пределы национальных границ, и объект ценен для всего человечества», — написал в соцсетях Ховалыг.

По его словам, включение объектов в список Всемирного наследия стимулирует местную экономику через туризм.

Археологи обнаружили в «Долине царей» одно из самых богатых скифских царских захоронений в мире. В нем было найдено более 6 тысяч шедевров из золота весом 20 килограммов в скифо-сибирском зверином стиле. Находки кургана Аржаан-2 стали сенсационными.

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Республика Тува #Наука
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