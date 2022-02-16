Красноярский болельщик поселился в ледяном доме ради олимпийцев

Красноярец Михаил Дик построил ледяной дом на Татышеве, чтобы жить там на время Олимпиады в Пекине, так он решил поддержать российскую сборную.

Внутри только стол, табуретки, раскладушка, два обогревателя и телевизор. Этого хватает, чтобы болеть за российских олимпийцев. Дик проживет в ледяном доме все время Олимпиады.

Так красноярец решил поддержать российскую сборную на Олимпиаде, которая выступает без флага и гимна. Он решил, что тоже лишит себя комфорта и так поддержит спортсменов.

Сибиряк смотрит прямые трансляции соревнований, болеет и проживает в фанатском иглу даже в самые сильные морозы.