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Красноярский болельщик поселился в ледяном доме ради олимпийцев

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярец Михаил Дик построил ледяной дом на Татышеве, чтобы жить там на время Олимпиады в Пекине, так он решил поддержать российскую сборную.

Внутри только стол, табуретки, раскладушка, два обогревателя и телевизор. Этого хватает, чтобы болеть за российских олимпийцев. Дик проживет в ледяном доме все время Олимпиады.

Так красноярец решил поддержать российскую сборную на Олимпиаде, которая выступает без флага и гимна. Он решил, что тоже лишит себя комфорта и так поддержит спортсменов.

Сибиряк смотрит прямые трансляции соревнований, болеет и проживает в фанатском иглу даже в самые сильные морозы.

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Красноярск #Олимпиада 2022
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