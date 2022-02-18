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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Как создать группу вкладок в Chrome

Источник:
Sibnet.ru
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При работе с большим количеством вкладок в браузере может возникнуть путаница. В Google Chrome есть функция группировки открытых страниц, способная решить эту проблему.

Для того чтобы создать группу вкладок, нужно правой кнопкой мыши кликнуть на одну из них, и в появившемся меню выбрать «Добавить вкладку в новую группу». Браузер предложит задать цвет группы и ввести название. Если не вводить имя, то объединение вкладок будет обозначаться цветным кружком.

Добавить вкладку в группу можно перетаскиванием. В случае если открытых сайтов очень много, то проще сделать это через меню, кликнув правой кнопкой мыши по вкладке, навести курсор на «Добавить вкладку в новую группу» и выбрать нужную из списка.

Группу вкладок удобно сворачивать кликом по ее названию в период неиспользования. Для того чтобы разгруппировать страницы, нужно правой кнопкой кликнуть на название группы и выбрать пункт «Отменить создание группы».

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лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
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