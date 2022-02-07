Рыболовные сети потребовались для производства Samsung Galaxy S22

Samsung использует для производства смартфонов Samsung Galaxy S22 материал из переработанных рыболовных сетей, сообщает пресс-служба компании. Благодаря этому новая линейка станет более экологичной.

Главная цель использования переработанных материалов — свести к минимуму воздействие на окружающую среду и способствовать более устойчивому образу жизни для сообщества Galaxy, отмечается в сообщении.

Компания указывает, что около 640 тысяч тонн рыболовных сетей ежегодно выбрасываются в океан, что представляет серьезную угрозу для морской жизни, коралловых рифов и среды обитания многих морских обитателей.

Предполагается, что в ближайшие три года Samsung расширит использование переработанных материалов, они начнут применяться во всех мобильных продуктах и бытовой технике. Кроме этого, производитель намерен полностью отказаться от одноразового пластика.