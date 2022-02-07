Застреливший жену из ружья томич умер в больнице

Житель Томского района выстрелил из ружья в жену и сам умер в больнице после попытки самоубийства, сообщило в понедельник СУ СКР по Томской области.

По данным следствия, в минувшие выходные в поселке Заречном Томского района 58-летний местный житель из ревности выстрелил в грудь своей жене. Женщина умерла на месте.

После убийства супруги, по информации ведомства, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, был госпитализирован в реанимацию, где, не приходя в сознание, умер от полученных травм.

Расследуется уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют детали случившегося.