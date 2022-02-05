Microsoft изменит программу предварительной оценки Windows 11

Microsoft изменит программу Windows Insider, в которой участвуют пользователи тестовых сборок Windows 11. Каналы Dev и Beta останутся частью активной ветки разработки, но будут использоваться для тестирования разных функций.

Так, в дальнейшем Microsoft будет рассматривать канал Dev в качестве площадки для тестирования экспериментальных функций. Помимо прочего, его планируется использовать для тестирования функций, часть которых не появится в стабильных сборках операционной системы.

Канал Beta предполагается для тестирования функций и возможностей, приближенных к тем, что Microsoft планирует интегрировать в стабильные сборки операционной системы, отмечается в официальном блоге разработчиков. Экспериментальных функций здесь не будет.

В раннем доступе инсайдерам могут быть доступны разные варианты одних и тех же функций. Кроме того, у части участников программы предварительной оценки некоторые тестовые функции вообще могут быть отключены.

Новые функции и возможности в дальнейшем будут доставляться инсайдерам отдельными пакетами, а не вместе с полноценными сборками Windows 11. Изменения помогут Microsoft оптимизировать процесс разработки.