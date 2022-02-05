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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Microsoft изменит программу предварительной оценки Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft изменит программу Windows Insider, в которой участвуют пользователи тестовых сборок Windows 11. Каналы Dev и Beta останутся частью активной ветки разработки, но будут использоваться для тестирования разных функций.

Так, в дальнейшем Microsoft будет рассматривать канал Dev в качестве площадки для тестирования экспериментальных функций. Помимо прочего, его планируется использовать для тестирования функций, часть которых не появится в стабильных сборках операционной системы.

Канал Beta предполагается для тестирования функций и возможностей, приближенных к тем, что Microsoft планирует интегрировать в стабильные сборки операционной системы, отмечается в официальном блоге разработчиков. Экспериментальных функций здесь не будет.

В раннем доступе инсайдерам могут быть доступны разные варианты одних и тех же функций. Кроме того, у части участников программы предварительной оценки некоторые тестовые функции вообще могут быть отключены.

Новые функции и возможности в дальнейшем будут доставляться инсайдерам отдельными пакетами, а не вместе с полноценными сборками Windows 11. Изменения помогут Microsoft оптимизировать процесс разработки.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

pepelmetal

Это мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул

west_nik

Что за разведка у СШП такая Максимильян? Когда флакончиком с какой то жидкостью болтают и говорят, что...
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