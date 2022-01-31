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WhatsApp лишится бесплатного хранилища резервных копий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Соглашение между Google и WhatsApp позволяет пользователям мессенджера хранить неограниченный объем копий чатов на сервисе Google Диск. Специалисты ресурса WABetaInfo обнаружили, что в скором времени место в облачном хранилище будет ограничено.

Резервные копии в WhatsApp на Android используются для восстановления архива переписок в случае смены устройства. WhatsApp создает их с периодичностью, установленной в настройках мессенджера. Пока резервные копии в безлимитном количестве хранятся на Google Диске и не учитываются в квотах облачного сервиса, выданных пользователям. 

WABetaInfo сообщил, что в исходном коде бета-версии WhatsApp заложен механизм для управления резервными копиями. Это означает, что вероятнее всего, какой-то минимальный объем хранилища для резервных данных будет отведен, но его превышение станет учитываться в квоте пользователя на Google Диске, или вообще станет платным. 

Предположительно, пользователям WhatsApp будет доступна возможность удалять некоторые типы сообщений, чтобы сэкономить место в хранилище. Например, можно будет удалить резервную копию видеороликов и сохранить место для более важных текстовых записей или фотографий.

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Ранее Google отказался от предоставления аналогичного безлимитного пространства для фотографий из приложения Google Фото.

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