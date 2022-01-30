Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема — 21-й трофей

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль — под шестым.

Медведев проиграл в финале Australian Open во второй раз подряд. В прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу. В этом году Джокович не участвовал в соревнованиях из-за несоблюдения антиковидных правил Австралии.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, выиграв 21-й трофей, по 20 побед на счету Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Медведеву 25 лет. Он вторая ракетка мира.