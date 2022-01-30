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Стоимость ЛДС в Новосибирске выросла на 30%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Стоимость ледового дворца в Новосибирске, который строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, выросла на 30% до 13 миллиардов рублей из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, сообщил вице-губернатор Роман Теленчинов.

Изначально сумма строительства ледового дворца спорта в Новосибирске с отделочными работами составляла 10 миллиардов рублей.

«Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме. Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы (по проекту). Если все посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание 30% — 13 миллиардов рублей в сводной сметно-расчетной (стоимости)», — сказал ТАСС Теленчинов.

По его словам, также на стоимость объекта повлияли цены на материалы и благоустройство. Власти уже подготовили изменения в проектно-сметную документацию, она проходит экспертизу.

Задержек по срокам работ, которые были завершены к январю на 60%, из-за изменения в стоимости нет, финансирование поступает в необходимом объеме, отметил Теленчиков. Объект сдадут в срок до 1 октября 2022 года.

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Tyryk Makto

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Muzykant

Грета,это твой разум в резервации находится.

Muzykant

Грета,пиндосы с маленькой Северной Кореей справится не могут.

pepelmetal

Да пусть хоть сколько перебрасывают, им это не поможет!
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