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Смарт-телевизоры LG покажут интересную пользователям рекламу

Источник:
Sibnet.ru
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Таргетированная реклама на телевbзоре LG
Фото: © LG

LG объявила о начале программы LG Ad Solution. Владельцам смарт-ТВ будут демонстрировать рекламные видеоролики на основе их интересов и характеристик.

LG Ad Solution собирает данные о пользователе, такие как пол, возраст, семейное положение, наличие детей, уровень образования и интересы, на основании чего подбирает рекламные ролики, сообщается на официальном сайте сервиса.

Компания предлагает рекламу на более чем 120 миллионах умных телевизорах по всему миру. В их число входит продукция не только LG, но и фирм, установивших новое рекламное решение в свои устройства. Пока опция работает только в США.

Таргетированная реклама наиболее распространена в социальных сетях. Она показывает объявления на основе возраста, пола и интересов пользователей, что позволяет им быть более актуальными для потребителя.

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