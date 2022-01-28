НАВЕРХ
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Google Play сделает пользователям выгодное предложение

Источник:
Sibnet.ru
387 0
Google анонсировала новую функцию «Предложения» для фирменного магазина приложений Google Play
Фото: © Sibnet.ru

Google анонсировала новую функцию «Предложения» (Offers) для фирменного магазина приложений Google Play. Пользователи получат информацию о скидках на игры, программы, книги и фильмы и рекомендации на основе интересов.

Новый раздел в Google Play представит рекомендации, собранные на основе предпочтений пользователей, сообщается в блоге Google. Владельцы Android-смартфонов смогут посмотреть и загрузить игры, приложения, фильмы и книги, похожие на те, что они приобретали ранее.

Пользователям покажут список платных приложений, временно предоставляющих бесплатный доступ к полным версиям, а геймеры будут вовремя проинформированы о внутриигровых акциях. Сервис расскажет о распродажах фильмов и книг. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕXiaomi анонсировала линейку Redmi Note 11

«Предложения» будут содержать ссылки на временные акции. Например, если магазин объявит бесплатную доставку или скидки, то поступит рекомендация скачать его.

В ближайшую неделю функция распространится в США, Индии и Индонезии. К концу года компания планирует сделать ее доступной по всему миру. «Предложения» будут размещены внизу на главной странице Google Play.

Еще по теме
iPhone смогут принимать платежи с банковских карт
Xiaomi анонсировала линейку Redmi Note 11
Роскомнадзор начал борьбу с поддельными телефонными номерами
Эксперт назвал опасную для смартфона температуру
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Интернет #Гаджеты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Приют для бездомных собак задумали построить в Новосибирске
Реконструкция аэропорта начнется в Барнауле
Морозы до 42 градусов ожидаются в выходные в Забайкалье
Потепление придет в Новосибирск
Самое популярное
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Новые российские истребители и ЗРК изменят правила войны
Сериал «Перевал Дятлова» повторят в январе на ТВ‑3
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Fazar

" Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока...

Danilon

Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь ! Представьте себе: завтра в России станет возможным...

Uynachalnica

Ну здравствуйте! Роскомнедозор, роснепотреб, госсосуслуги...

Grossmeister38rus

кто у власти больше 20 лет ?? Это в чей огород камень?
Sibnet.Ru