Google анонсировала новую функцию «Предложения» (Offers) для фирменного магазина приложений Google Play. Пользователи получат информацию о скидках на игры, программы, книги и фильмы и рекомендации на основе интересов.

Новый раздел в Google Play представит рекомендации, собранные на основе предпочтений пользователей, сообщается в блоге Google. Владельцы Android-смартфонов смогут посмотреть и загрузить игры, приложения, фильмы и книги, похожие на те, что они приобретали ранее.

Пользователям покажут список платных приложений, временно предоставляющих бесплатный доступ к полным версиям, а геймеры будут вовремя проинформированы о внутриигровых акциях. Сервис расскажет о распродажах фильмов и книг.



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«Предложения» будут содержать ссылки на временные акции. Например, если магазин объявит бесплатную доставку или скидки, то поступит рекомендация скачать его.



В ближайшую неделю функция распространится в США, Индии и Индонезии. К концу года компания планирует сделать ее доступной по всему миру. «Предложения» будут размещены внизу на главной странице Google Play.