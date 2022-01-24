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Подростков на Алтае начали прививать от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Алтайского края

Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», предназначенной для детей 12-17 лет включительно, поступила в Алтайский край, сообщила администрация региона.

1680 комплектов доз распределили между крупнейшими городами региона. Получают ее девять медучреждений Барнаула, два в Бийске и одна больница в Рубцовске.

«В Алтайском крае стартовала прививочная кампания по иммунизации детей. Сегодня изучается вопрос, как будет проходить вакцинация в регионах РФ – они подали в Минздрав РФ данные о количестве детей, подлежащих иммунизации. Ориентировочно мы планируем привить чуть более 80 тысяч детей от 12 до 17 лет», – сообщила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. 

«Спутник М» разработан Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и полностью повторяет взрослую вакцину, но ее дозировка уменьшена в пять раз. Эта вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Чтобы в регионе образовался коллективный иммунитет необходимо поставить прививку 60% детского населения.

В 12 организаций региона, где есть детская поликлиническая сеть, вакцина направлена в понедельник, 24 января. Первые прививки подростки края должны были получить уже сегодня.

Алтайский край, по данным регионального Минздрава, получил вакцину один из первых в России. Вакцинация будет проводиться только с письменного согласия родителей или иных законных представителей. Их присутствие при вакцинации детей не обязательно.

Вакцинация будет организована преимущественно в образовательных учреждениях – школах, училищах и колледжах, чтобы не отрывать детей от учебного процесса. 

В региональном министерстве также напомнили, что Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Бессрочные противопоказания: аллергия и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки, гиперчувствительность к компонентам препарата.

Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок: острые инфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, ОРЗ и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта до нормализации температуры тела.

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Алтайский край #Здоровье #Новости COVID19
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