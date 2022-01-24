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Трое детей и их отец в Кузбассе задохнулись из‑за трещин в печи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Трое детей в возрасте от трех до 10 лет и их отец погибли от отравления угарным газом в Новокузнецке, мать госпитализирована, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, соседи обратили внимание, что из частного дома, в котором проживает многодетная семья, несколько дней никто не выходит, и позвонили в службу 112.

Прибывшие медики констатировали смерть 44-летнего мужчины, семилетней девочки и мальчиков 10 и трех лет. 31-летняя женщина госпитализирована с признаками отравления угарным газом.

Семья на профилактическом учете не состояла. В доме топили печь, на корпусе которой обнаружены трещины. Это могло повлиять на распространение угарного газа.

Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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