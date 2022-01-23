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МИД России потребовал от Великобритании прекратить провокации

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Министерство иностранных дел России потребовало от Великобритании прекратить провокации, обостряющие и без того напряженную ситуацию вокруг Украину

МИД Великобритании накануне заявил, что Россия рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — приводит ТАСС заявление внешнеполитического ведомства России.

Как выяснилось, Мураев, названный Лондоном «пророссийским лидером в Киеве», находится под российскими санкциями. Москва его обвинила в недружественных действиях. «Я патриот своей страны», — сказал сам Мураев, назвав утверждения Лондона «глупыми и абсурдными».

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Сообщение о Мураеве — уже вторая неувязка в заявлениях британского МИД под руководством Лиз Трасс. В пятницу она заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». Москва после этих слов усомнилась в профессионализме Трасс.

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — указало внешнеполитического ведомство России.

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