Кремль напомнил о «жизни в мире фейков и лжи»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о «жизни в мире фейков и лжи», говоря об обвинениях России в подготовке провокация на Украине.

Россия не планирует эскалацию в соседнем государстве в ближайшее время, приводит РБК заявление Пескова. Он напомнил также об обещании советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, пообещавшего обнародовать доказательства в течение 24 часов. Москва их ждет их до пор, отметил представитель Кремля.

«Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это [обвинения] каким-то образом — ясным и понятным — не будет доказано, мы будем продолжать считать, что это фейки», — сказал Песков.

Салливан ранее заявил, что Россия ищет предлог для «вторжения» на Украину. «Разведывательное сообщество обрабатывает данные о том, что Россия ведет работу, чтобы создать повод для вторжения, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — рассказал он, пообещав предоставить информацию в течение суток.