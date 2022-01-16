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Кремль напомнил о «жизни в мире фейков и лжи»

Источник:
РБК
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Фото Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о «жизни в мире фейков и лжи», говоря об обвинениях России в подготовке провокация на Украине.

Россия не планирует эскалацию в соседнем государстве в ближайшее время, приводит РБК заявление Пескова. Он напомнил также об обещании советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, пообещавшего обнародовать доказательства в течение 24 часов. Москва их ждет их до пор, отметил представитель Кремля.

«Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это [обвинения] каким-то образом — ясным и понятным — не будет доказано, мы будем продолжать считать, что это фейки», — сказал Песков.

Салливан ранее заявил, что Россия ищет предлог для «вторжения» на Украину. «Разведывательное сообщество обрабатывает данные о том, что Россия ведет работу, чтобы создать повод для вторжения, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — рассказал он, пообещав предоставить информацию в течение суток.

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