НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Москву обвинили в планах посадить в Киеве пророссийские власти

Источник:
«Интерфакс»
257 2
Фото: HOBOPOCC / CC BY-SA 3.0

МИД Великобритании заявил, что имеет информацию о планах России привести к власти на Украине лояльно относящихся к Москве руководителей.

«У нас есть информация, согласно которой российские власти стремятся привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Эта работа ведется в то время, как Россия раздумывает, нужно ли ей напасть и оккупировать Украину», — приводит «Интерфакс» заявление британского МИД.

По информации Лондона, в качестве потенциального кандидата на эту роль якобы рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев

По утверждениям Лондона, российские разведслужбы поддерживают контакты со многими украинскими политиками. «Некоторые из этих людей контактируют с сотрудниками российских спецслужб, которые в настоящее время участвуют в планировании атаки на Украину», — сказано в заявлении МИД Великобритании.

Российский МИД назвал это заявление Лондона — дезинформацией и провокацией.

Еще по теме
МИД России обвинил Запад в токсичности
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Зеленский ввел новые санкции против России
Лукашенко пообещал скорый транзит власти
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Коронавирус помог одиноким краснокнижным соколам завести пары
Пожарные в Иркутской области погибли при тушении дома
Стая собак в Забайкальском крае загрызла первоклассницу
Сибирякам пообещали «неприличную жару»
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Игрок прошел Sekiro: Shadows Die Twice вслепую
Байден пообещал России катастрофу
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Tyryk Makto

Всем жителям предъявить ультиматум, в течении суток найти и привязать своих собак и всё. Через сутки...

shatlnk

был не плохим актёром, а стал марионеткой.

Uynachalnica

Надо их отловить, сделать прививки, стерилизовать и выпустить на волю! Пострелять то никак нельзя, срок...

turan601

сибнет если вы хотели получить зашквар года за новость то вам это удалось, хотя год только начался вряд...
Sibnet.Ru