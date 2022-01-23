Москву обвинили в планах посадить в Киеве пророссийские власти

МИД Великобритании заявил, что имеет информацию о планах России привести к власти на Украине лояльно относящихся к Москве руководителей.

«У нас есть информация, согласно которой российские власти стремятся привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Эта работа ведется в то время, как Россия раздумывает, нужно ли ей напасть и оккупировать Украину», — приводит «Интерфакс» заявление британского МИД.

По информации Лондона, в качестве потенциального кандидата на эту роль якобы рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев

По утверждениям Лондона, российские разведслужбы поддерживают контакты со многими украинскими политиками. «Некоторые из этих людей контактируют с сотрудниками российских спецслужб, которые в настоящее время участвуют в планировании атаки на Украину», — сказано в заявлении МИД Великобритании.

Российский МИД назвал это заявление Лондона — дезинформацией и провокацией.