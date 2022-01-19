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Microsoft заявил о покупке Activision Blizzard

Источник:
Центр новостей Microsoft
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Игры Microsoft
Фото: © Microsoft

Корпорация Microsoft заявила о приобретении разработчика культовых игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Эта сделка обещает стать самой крупной в  игровой индустрии, а каталог игр Xbox Game Pass — одним из самых привлекательных подписочных сервисов.

«Планируемое приобретение включает в себя культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King, такие как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush», — сообщает Центр новостей Microsoft.

Microsoft подчеркивает, что планирует запустить игры Activision Blizzard в Xbox Game Pass. Благодаря 400 миллионам подписчиков из 19 стран и трем проектам стоимостью более миллиарда долларов, подписочный сервис от Microsoft станет одним из самых привлекательных для игроков.

После совершения сделки Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке, уступая Tencent и Sony. 

Xbox Game Pass — служба Microsoft, предоставляющая доступ к сотням игр по подписке. Сервис доступен на консолях Xbox и компьютерах.

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Технологии #Компьютеры #Консоли #ММО
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