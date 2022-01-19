Microsoft заявил о покупке Activision Blizzard

Корпорация Microsoft заявила о приобретении разработчика культовых игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Эта сделка обещает стать самой крупной в игровой индустрии, а каталог игр Xbox Game Pass — одним из самых привлекательных подписочных сервисов.
«Планируемое приобретение включает в себя культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King, такие как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush», — сообщает Центр новостей Microsoft.
Microsoft подчеркивает, что планирует запустить игры Activision Blizzard в Xbox Game Pass. Благодаря 400 миллионам подписчиков из 19 стран и трем проектам стоимостью более миллиарда долларов, подписочный сервис от Microsoft станет одним из самых привлекательных для игроков.
После совершения сделки Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке, уступая Tencent и Sony.
Xbox Game Pass — служба Microsoft, предоставляющая доступ к сотням игр по подписке. Сервис доступен на консолях Xbox и компьютерах.
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
UynachalnicaНу а чо удивляться, импортные составляющие, передовые зарубежные технологии, и фас тоже ведь не на Родине...