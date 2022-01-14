НАВЕРХ

Самые ожидаемые игровые премьеры января

Источник:
Sibnet.ru
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Игра God of War
Игра God of War
Фото: © Sony Interactive Entertainment
Новый год считается прекрасной возможностью для релиза игр. Но 2022 год начинается крайне вяло с точки зрения премьер. В более выгодной ситуации оказались любители поиграть на персональных компьютерах. В версии для ПК выйдут две прекрасных консольные игры — Monster Hunter Rise и God of War — великие приключения в высочайшем качестве.

К слову, эксперты в игровой индустрии, отмечают, что ни в коем случае в январе нельзя пропустить новую часть серии Pokemon. И пусть эта не самая популярная игра в нашей стране, она должна стать мировым хитом продаж. Выстрелит ли эта игра на Switch можно узнать на портале БК GGBET.RU.

Эксперты также напоминают, что в январе можно будет утолить жажду командных сражений с инопланетянами в новой Rainbow Six.

А теперь о главном — самых интересных новинках января.

Monster Hunter Rise

Компания Capcom многократно пыталась модернизировать Monster Hunter. У этой серии не было проблем с тем, чтобы стать абсолютным бестселлером на японском рынке, но продажи в Европе и США что-то тормозило. С выпуском Monster Hunter World все изменилось, и, как следует из названия, весь мир начал играть в нее.

Были доработаны приключения, действо получилось максимально понятным и кинематографичным. Эксперимент сработал, и игру хорошо приняло сообщество Switch. Пришла очередь версии для ПК.

Игра Monster Hunter Rise
Игра Monster Hunter Rise
Фото: © Capcom

Мы ожидаем от нее того, чего ожидали всегда — хорошего сетевого кода, стабильной анимации и графики высокого уровня. Все говорит о том, что геймеры это получат. 

В любом случае, многие люди, которые уже достигли максимальных результатов в игре на платформе Nintendo, ждут, чтобы купить ее во второй раз и насладиться ею еще и на ПК. Если у вас еще не было возможности попробовать эту серию, сейчас лучшее время.

God of War

Наступление Sony на Steam продолжается. Трудно найти лучшую рекламу для PlayStation и God of War: Ragnarok, чем выпуск его предшественника в начале года в Steam.

На самом деле об этой игре уже написано все: она красивая, жестокая, страстная и предлагает выдающуюся боевую систему. Каждое из этих качеств останется актуальным и в 2022 году, как это было в 2018 году, когда на The Game Awards она получила звание игры года.

Игра God of War
Игра God of War
Фото: © Sony Interactive Entertainment

Скандинавская эпопея о Кратосе и его сыне Артеусе показывает то, на что способны высокобюджетные игры. Стремление стать хитом в ней сочетается с желанием рассказать что-то важное и глубокое.

Прекрасные пейзажи, живописные руины и загадочные храмы God of War ждут, чтобы их открыли новые игроки. Эта игра — Бог войны — и у нее по-прежнему нет достойного соперника. Это действительно одна из самых важных премьер десятилетия.

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