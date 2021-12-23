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Появились первые изображения электромобиля от производителя С-400

Источник:
Sibnet.ru
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Оборонный концерн «Алмаз-Антей», разработчик комплексов С-300, С-400 и С-500, работает над собственным электромобилем E-NEVA — опубликованы первые изображения новинки.

Электромобиль E-NEVA — кроссовер длиной 4,5 метра. Пробег на одном заряде составит 463 километра, максимальная скорость — 197 километров в час, разгон до 60 километров в час за 2,7 секунды, приводит РБК данные от разработчика.

Салон E-NEVA оснащен мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Объем багажника электрокроссовера — 610 литров.

Машину создадут с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

«Алмаз-Антей» известен как разработчик систем противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитно-ракетных систем С-300, С-400 и С-500.

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