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Новосибирская спортсменка дебютировала на чемпионате мира по плаванию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Екатериной Никоновой

Спортсменка из Новосибирска Екатерина Никонова дебютировала на чемпионате мира по плаванию в Абу-Даби и заняла четвертое место в эстафете.

18-летняя дебютантка чемпионатов мира по плаванию на короткой воде  Екатерина Никонова заняла четвертое место в кролевой эстафете 4 на 200 метров. В этом сезоне впервые получила право выступить на взрослом чемпионате мира по плаванию.

Девушка призналась, что пока еще волнуется перед крупными стартами, но помогает хорошая атмосфера в сборной.

Полтора года назад Екатерина переехала в Санкт-Петербург и дебютировала на взрослом уровне. Однако спортсменка старается не терять связь с родным Новосибирском. И сам регион тоже оказывает своей воспитаннице всяческую поддержку. Это тот случай, когда выступления двойным зачетом — отнюдь не формальность.

«Я родилась в Центральном районе Новосибирска. Жила там до 17 лет. Это мое уютное, родное место. Для меня очень важно, чтобы Новосибирская область была тем регионом, за который я выступаю. И большое спасибо за заботу, за вклад. И спасибо моему первому тренеру Юлии Владиславовне Рязанцевой», — сказала Никонова.

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