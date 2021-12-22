Новосибирская спортсменка дебютировала на чемпионате мира по плаванию

Спортсменка из Новосибирска Екатерина Никонова дебютировала на чемпионате мира по плаванию в Абу-Даби и заняла четвертое место в эстафете.

18-летняя дебютантка чемпионатов мира по плаванию на короткой воде Екатерина Никонова заняла четвертое место в кролевой эстафете 4 на 200 метров. В этом сезоне впервые получила право выступить на взрослом чемпионате мира по плаванию.

Девушка призналась, что пока еще волнуется перед крупными стартами, но помогает хорошая атмосфера в сборной.

Полтора года назад Екатерина переехала в Санкт-Петербург и дебютировала на взрослом уровне. Однако спортсменка старается не терять связь с родным Новосибирском. И сам регион тоже оказывает своей воспитаннице всяческую поддержку. Это тот случай, когда выступления двойным зачетом — отнюдь не формальность.

«Я родилась в Центральном районе Новосибирска. Жила там до 17 лет. Это мое уютное, родное место. Для меня очень важно, чтобы Новосибирская область была тем регионом, за который я выступаю. И большое спасибо за заботу, за вклад. И спасибо моему первому тренеру Юлии Владиславовне Рязанцевой», — сказала Никонова.