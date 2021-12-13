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Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Видеосервис Wink объявил новогоднюю акцию «Четвертый фильм в подарок». С 13 декабря по 31 января можно получать сертификаты на бесплатные фильмы после просмотра платного контента.

Сертификат на бесплатный просмотр

В рамках акции «Четвертый фильм в подарок» пользователи онлайн-кинотеатра Wink получат фильм или сериал в подарок после полноценного просмотра трех фильма или сезонов сериалов.

Акция стартует 13 декабря 2021 года и продлится по 31 января 2022 года. В этот период после просмотра трех платных фильмов или сериалов будут выдаваться сертификаты на бесплатный просмотр любого кино (искать в разделе «Мои сертификаты»). 

Воспользоваться подарочными сертификатами можно в следующем месяце с момента их получения. Например, если подарочный сертификат получен в декабре, то активировать его можно с 1 по 31 января. Если в январе, то с 1 по 28 февраля.

Сертификат на четвертый фильм позволяет выбрать и посмотреть бесплатно абсолютно любой фильм или сериал в Wink. 

Какие новинки можно посмотреть в Wink

Новинки кино из широкого проката в видеосервисе появляются одновременно с цифровыми релизами картин. Поэтому пользователи Wink могут увидеть множество громких и ожидаемых премьер, которые еще недавно можно было посмотреть только в кинотеатрах.

Уже сейчас в коллекции Wink доступны такие фильмы как «Не время умирать» про Джеймса Бонда, «Несправедливость» о противостоянии Супермена и Джокера, «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Веном 2».

Кроме этого в Wink представлены самые свежие сериалы, которые выпускают крупнейшие зарубежные стриминговые сервисы. Например, «Секс в большом городе. 20 лет спустя» и второй сезон комедийного сериала «Великая» с Эль Фаннинг.

Помимо новинок в видеосервисе есть много эксклюзивного контента, и его коллекция постоянно пополняется.

Как смотреть Wink

Фильмы и сериалы в Wink можно приобретать, брать в аренду отдельно или оформить одну из подписок. Например, подписка «Трансформер акция» стоит всего 399 рублей в месяц, при этом включает 300 телеканалов, 50 тысяч фильмов и сериалов, музыку, караоке и радио. Самая дешевая — «Wink», это 127 телеканалов и 25 тысяч фильмов и сериалов за 199 рублей в месяц. Самая дорогая подписка — «Премиум», в ней максимальное количество фильмов, сериалов и телеканалов.

Чтобы стать пользователем «Винка», достаточно зарегистрироваться по номеру телефона. Затем можно заходить в свой аккаунт по этому номеру телефона на пяти любых устройствах (смартфон, ПК, телевизор, приставка и т.д.). Везде будут доступны оформленные подписки и синхронизированы настройки. Для оформления подписок и приобретения фильмов необходимо привязать банковскую карту.

Как управлять подписками в Wink

Видеосервис Wink — не просто онлайн-кинотеатр. Кроме внушительной подборки сериалов и фильмов (там их больше 50 тысяч), он предлагает доступ к телеканалам, в том числе эксклюзивным, разнообразному детскому контенту, аудиокнигам и образовательным курсам. Смотреть Wink можно на сайте wink.rt.ru или через приложения для телевизоров и мобильных телефонов. Подробнее о Wink здесь. 

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