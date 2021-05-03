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Как привязать и отвязать банковскую карту в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Видеосервис Wink предлагает зрителям десятки тысяч фильмов и сериалов, а также сотни ТВ-каналов. Часть контента в «Винк» платная, а купить или взять в аренду понравившееся видео можно после привязки банковской карты к аккаунту.

Привязывается карта к Wink в три шага. Пользователю в аккаунте нужно перейти в раздел «Мое», выбрать пункт меню «Платежи». Далее, в разделе «Способ оплаты» кликнуть на пункт «Новая карта». Видеосервис попросит сообщить номер карты, срок ее действия и CVC-код.

Привязать карту в Wink можно в три шага
Инструкция по привязке карты в Wink

На протяжении нескольких секунд будет проходить проверка карты и со счета спишут небольшую сумму. Обычно она не превышает 3-5 рублей. После проверки ее зачислят обратно и пользователь сможет оплачивать любой понравившийся контент.

Отвязать карту от аккаунта еще легче. Нужно зайти в раздел «Платежи», в пункте меню «Способ оплаты» будет видна строка с номером действующей карты. Справа — три точки. Необходимо кликнуть на них и выбрать действие «Удалить карту». 

В мае Wink дарит подписку «Трансформер акция», в которую включена почти вся фильмотека, 300 телеканалов, музыка, караоке и обучающий контент для школьников. Получить промокод для бесплатной активации подписки можно в игре «Три фронта» на Sibnet.ru. Подарочные промокоды находятся в разделе «Игровой магазин» и доступны всем желающим.

Подписка будет действовать 30 дней с момента активации. А чтобы она автоматически не продлилась, достаточно зайти в подписку в приложении Wink и кликнуть «оключить» — она сама деактивируется по истечение месяца.

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Новости #Новости #Wink #Мир ТВ #Кинематограф
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