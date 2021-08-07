Подключить, отключить, изменить: управление подписками Wink

Сотни телеканалов, тысячи фильмов и сериалов, концертов, караоке и аудиокниг скомпонованы в подписках видеосервиса Wink. Активировать ту или иную подписку довольно просто, а вот с их корректным отключением часто возникают проблемы.

Допустим, во время чемпионата Европы по футболу понадобился доступ к спортивным каналам и была активирована нужная подписка. Затем стартовал захватывающий сериал, и опять подключили нужный контент. После захотелось просто посмотреть хороший фильм, подошла подписка с киноклассикой.

Люди подписываются и часто забывают об активированных пакетах. При этом подписки продлеваются автоматически и с прикрепленных банковских карт списывается абонентская плата. Такая же история случается с промокодами, когда после окончания бесплатного периода «вдруг» снимаются средства.

Некоторые просто удаляют приложение Wink c устройств и считают, что решили проблему. Но удаление приложения не является официальным отказом от подписок — они привязаны не к устройству, а к аккаунту. И изменить набор подписок можно только через настройки в видеосервисе.

Простейший способ отказаться от продления подписки — воспользоваться веб-версией сервиса. Отписаться можно также на Smart TV и приставках. В мобильных приложениях Wink эта функция пока не работает.

Отключение подписок на сайте

Входим в свой аккаунт на сайте Wink и ищем активированные подписки. Открываем раздел «Подписки». У подключенной отображается информация «Активна». Нажимаем на ее карточку.

Переходим в карточку подписки и нажимаем на кнопку «Отключить». Появится сообщение об отключении подписки.

Если в карточке подписки кнопка «Отключить» отсутствует, то автопродление уже отключено.

При отключении подписки она не деактивируется в этот же момент. Весь ее контент будет доступен до конца расчетного срока (оплаченного периода) или конца срока действия промокода. Эти сроки указываются в карточке подписки. Отключение означает отказ от автопродления.

На Smart TV Samsung / LG

Открываем раздел «Моё». Выбираем пункт «Управление подписками». Также находим активную подписку (на карточке у подключенной подписки отсутствует информация о стоимости) и кликам на «Состав подписки».

Перейдя в подписку, ищем кнопку «Отключить» (на разных телевизорах может быть в разных местах — сверху или справа), нажимаем на нее. Здесь также, если в карточке подписки кнопка «Отключить» отсутствует, то автопродление уже отключено — дополнительных действий не требуется.

На ТВ-приставке

Переходим в раздел «Моё», далее «Управление подписками». Выбираем подписку, которую собираемся отключить.

Это сделать можно, пролистав до самой последней полки «Мои подписки», где показаны все активные подписки.

На странице подписки нажимаем кнопку «Отключить». Подтверждаем действие.

Подключение и изменение подписок Wink

Подключение происходит по похожему сценарию. Нужно найти раздел с подписками, выбрать нужную и активировать. Если точно известно, что подписка нужна на короткий срок, можно сразу после активации отключить ее, чтобы через месяц подписка деактивровалась самостоятельно.

Изменить подписку одну на другую нельзя. Можно подключить сразу несколько. Или последовательно — сначала отключить ненужную и активировать нужную.