Wink: самый многофункциональный видеосервис

Видеосервис Wink открывает доступ к интерактивному ТВ, огромной коллекции фильмов, сериалов, аудиокниг, прямых спортивных трансляций и другому информационному, развлекательному и образовательному контенту. Как работает Wink, на чем его можно использовать и почему этот видеосервис самый удобный?

Преимущества Wink

Онлайн-кинотеатры — это сервисы, позволяющие смотреть фильмы и сериалы в онлайн режиме. По подписке зрители получают доступ к библиотекам лицензионного контента с многоканальным звуком.

В России существует около десятка крупных интернет-сервисов с более-менее одинаковым функционалом. Преимущество контента онлайн-кинотеатров перед контентом из Сети, в первую очередь — в хорошем и адаптивном качестве. Например, фильмы, «слитые» в интернет, обычно можно найти в разрешении максимум в 720 p. В кинотеатрах всегда высокое качество картинки и звука.

Контент в разных ведеосервисах богат, но обычно мало различается. Это голливудские фильмы, новинки и классика кино. В отдельных онлайн-кинотеатрах есть эксклюзивный контент, который производится на базе этой платформы.

На этом фоне выигрышно смотрится видеосервис Wink. Это не просто онлайн-кинотеатр. Кроме внушительной подборки сериалов и фильмов (там их больше 50 тысяч), он предлагает доступ к телеканалам, в том числе эксклюзивным, разнообразному детскому контенту, аудиокнигам и образовательным курсам.

Бесплатный и платный контент Wink

Видеосервис Wink разработал и поддерживает Ростелеком. Но пользоваться им могут все желающие, не только абоненты. Однако из-за того, что это продукт провайдера, предоставляющего услугу телевидения, в Wink всегда и для всех бесплатны 20 федеральных эфирных каналов.

Еще одно преимущество для зрителей «Винка» — возможность смотреть определенный контент бесплатно даже незарегистрированным пользователям. Бесплатная коллекция Wink обновляется и меняется. В ней есть более 300 фильмов и сериалов.

Сейчас среди бесплатного контента такие фильмы как «Синонимы», «Я, Франкенштейн», «Сердцеедки», «Интервью с Богом», «Мачете убивает», «Облачный атлас», «Остров проклятых», «Дело Собчака», «Кислота» и другие хиты, эксклюзивы и новинки. Из сериалов бесплатно можно посмотреть «Кухню», «Мост», «Отель Элеон», «Пиарщица», «Крыша мира» и множество других.

В разделе платного контента в основном голливудские хиты, свежие фильмы и сериалы, эксклюзивные проекты. За деньги в Wink можно посмотреть и фильмы, которые совсем недавно показали в кинотеатрах. Последние новинки в видеосервисе — спортивная драма «Снег», режиссерская версия «Лиги справедливости».

Найти нужный фильм или сериал можно с помощью поисковой строки. При этом, видеосервис позаботился о тех, кто не знает, что посмотреть. В приложении есть много подборок по темам, жанрам, режиссерам и актерам. Например, фильмы, номинированные на «Оскар», фильмы про клонов, советские детективы, сериалы про супергероев, фильмы Кристофера Нолана.

Фото: © Sibnet.ru

Разобраться с контентом в Wink тоже проще простого. Для этого сделан удобный рубрикатор: ТВ-каналы, фильмы, сериалы, детский контент, подборки, книги, спорт. Также есть раздел «Бесплатно», в котором представлен всем доступный контент.

Платный контент включен в подписки. Среди основных — «Лайт», «Трансформер» и «Премиум». Самая популярная подписка — «Трансформер». Это фильмы, мультфильмы, сериалы и ТВ-каналы, которые можно собрать по своим интересам за абонентскую платы в 399 рублей в месяц.

В мае можно попробовать Wink бесплатно, подключив подарочную подписку «Трансформер акция», в нее включено почти все — 40 тысяч фильмов и сериалов и 300 телеканалов. Получить промокод Wink для активации подписки можно в праздничной игре «Три фронта» на Sibnet.ru.

На чем можно смотреть Wink

Еще одна уникальная особенность Wink в том, что приложение можно одновременно использовать на пяти разных устройствах. Это телевизоры, ПК, мобильные телефоны, планшеты и приставки.

Список поддерживаемых устройств:

Телевизоры (SmartTV)

Приставки (Wink+, Android TV версия 5.0 и выше, Apple TV версия 12.0 и выше)

Мобильные телефоны (с операционной системой Android версии 5.0 и выше и iOS 12.0 и выше)

Планшеты (с операционной системой Android версии 5.0 и выше и iOS 12.0 и выше)

ПК и ноутбуки (На базе Linux, Windows, MacOS)

При разовой регистрации в приложении на одном из устройств будет достаточно в других просто ввести номер телефона. На всех устройствах настройки и подключенные опции синхронизируются. Кроме этого, преимущества такой функции в том, что, например, можно начать смотреть фильм на ТВ, а затем продолжить просмотр на телефоне в дороге. Открывая приложение в другом устройстве, фильм начнется с того места, где вы остановились.

Привязанные к учетной записи можно удалять и менять, привязывая новые. Так, например, можно прийти в гости и на телевизоре друга запустить Wink со своей подпиской.

Фото: © Sibnet.ru

Еще одно из явных преимуществ Wink — возможность скачивать понравившийся фильм. Например, чтобы посмотреть его позже в месте, где не будет стабильного интернета. Wink также предоставляет выбор качества видео: стандартное разрешение — SD, либо высокое — Full HD.

Что касается ТВ, то смотреть передачи можно, не привязываясь к эфиру. То есть пользователь может перемотать рекламу, включить шоу, которое показывали день назад, или поставить просмотр на паузу.

Выбор пользования

Wink моно использовать на постоянной основе, оформив одну из предлагаемых подписок. Например, подписка «Трансформер» стоит всего 399 рублей в месяц. Есть дешевле — «Лайт», но в ней почти в три раза меньше контента. Самая дорогая подписка — «Примиум», в ней максимальное количество фильмов, сериалов и телеканалов.

Но можно пользоваться «Винком» периодически. Ростелеком устраивает акции и раздает промокоды на бесплатный доступ к определенному контенту. Промокоды дают возможность пользователям заполучить десятки тысяч фильмов и сериалов в хорошем качестве без оплаты.

Сейчас такой промокод можно получить бесплатно в игре «Три фронта». Достаточно зайти в раздел «Игровой магазин», найти карточку «Подписка кинотеатра Wink» и кликнуть «Получить».