Google назвал самые популярные запросы россиян

Компания Google в своем официальном блоге подвела традиционные ежегодные итоги в России, собрав темы, которые больше всего волновали россиян в 2021 году.

Так, активнее всего россияне следили за событиями, которые из-за пандемии не случились в 2020 году: Олимпиадой в Токио, «Евровидением», чемпионатом Европы по футболу и чемпионатом мира по хоккею.

Топ-10 самых быстрорастущих запросов граждан в категории «События» в итоге включил следующие темы:

Чемпионат Европы по футболу

Олимпиада в Токио

«Евровидение»

Чемпионат мира по хоккею 2021

Учреждение Дня отца

Конфликт в Афганистане

Стрельба в Казани

Выборы в Госдуму

Блокировка Суэцкого канала

Масштабный сбой в работе социальных сетей

В категории «Что такое» пользователи интересовались новыми модными игрушками, искали модное приложение Clubhouse и пытались понять, что такое аквадискотека. Топ-10 запросов в данной категории следующий:

Симпл-димпл

Митинг

Поп-ит

Формалин

Clubhouse

Аквадискотека

Дружба

Феминизм

Эквайринг

ПЦР-тест

В список самых популярных по версии Google книг вошли роман «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова, «Дюна» Фрэнка Герберта, манга «Убить Сталкера», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Карины Добротворской, «Тень и кость» Ли Бардуго, а также классика Рэя Бредбери.