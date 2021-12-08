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Google назвал самые популярные запросы россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Google

Компания Google в своем официальном блоге подвела традиционные ежегодные итоги в России, собрав темы, которые больше всего волновали россиян в 2021 году.

Так, активнее всего россияне следили за событиями, которые из-за пандемии не случились в 2020 году: Олимпиадой в Токио, «Евровидением», чемпионатом Европы по футболу и чемпионатом мира по хоккею.

Топ-10 самых быстрорастущих запросов граждан в категории «События» в итоге включил следующие темы:

  • Чемпионат Европы по футболу
  • Олимпиада в Токио
  • «Евровидение»
  • Чемпионат мира по хоккею 2021
  • Учреждение Дня отца
  • Конфликт в Афганистане
  • Стрельба в Казани
  • Выборы в Госдуму
  • Блокировка Суэцкого канала
  • Масштабный сбой в работе социальных сетей

В категории «Что такое» пользователи интересовались новыми модными игрушками, искали модное приложение Clubhouse и пытались понять, что такое аквадискотека. Топ-10 запросов в данной категории следующий:

  • Симпл-димпл
  • Митинг
  • Поп-ит
  • Формалин
  • Clubhouse
  • Аквадискотека
  • Дружба
  • Феминизм
  • Эквайринг
  • ПЦР-тест

В список самых популярных по версии Google книг вошли роман «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова, «Дюна» Фрэнка Герберта, манга «Убить Сталкера», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Карины Добротворской, «Тень и кость» Ли Бардуго, а также классика Рэя Бредбери.

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