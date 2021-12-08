Google назвал самые популярные запросы россиян

Компания Google в своем официальном блоге подвела традиционные ежегодные итоги в России, собрав темы, которые больше всего волновали россиян в 2021 году.
Так, активнее всего россияне следили за событиями, которые из-за пандемии не случились в 2020 году: Олимпиадой в Токио, «Евровидением», чемпионатом Европы по футболу и чемпионатом мира по хоккею.
Топ-10 самых быстрорастущих запросов граждан в категории «События» в итоге включил следующие темы:
- Чемпионат Европы по футболу
- Олимпиада в Токио
- «Евровидение»
- Чемпионат мира по хоккею 2021
- Учреждение Дня отца
- Конфликт в Афганистане
- Стрельба в Казани
- Выборы в Госдуму
- Блокировка Суэцкого канала
- Масштабный сбой в работе социальных сетей
В категории «Что такое» пользователи интересовались новыми модными игрушками, искали модное приложение Clubhouse и пытались понять, что такое аквадискотека. Топ-10 запросов в данной категории следующий:
- Симпл-димпл
- Митинг
- Поп-ит
- Формалин
- Clubhouse
- Аквадискотека
- Дружба
- Феминизм
- Эквайринг
- ПЦР-тест
В список самых популярных по версии Google книг вошли роман «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова, «Дюна» Фрэнка Герберта, манга «Убить Сталкера», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Карины Добротворской, «Тень и кость» Ли Бардуго, а также классика Рэя Бредбери.