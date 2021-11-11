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Загадочный барьер нашли в центре Млечного Пути

Источник:
Science Alert
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Фото: © NASA

Китайские астрономы обнаружили в центре Млечного Пути загадочный барьер, препятствующий проникновению в нашу галактику внешних космических лучей.

Открытие было сделано случайно — в ходе изучения гамма-излучения в центральном молекулярном облаке Млечного Пути, пишет Science Alert. Собранные данные показали, что центр галактики представляет собой мощный ускоритель частиц.

Однако одновременно ученые обнаружили наличие неизвестного механизма, который блокирует проникновение гамма-излучения в огромное облако, называемое центральной молекулярной зоной.

Цифры показывают, что плотность космических лучей в этом облаке гораздо ниже плотности лучей за его пределами, хотя это не согласуется с общепринятой теорией. По ней распределение космических лучей по Млечному Пути должно быть плавным и равномерным.

По всей видимости, космическое излучение наталкивается на некий барьер, который их блокирует. Но его природа остается неизвестной. Исследователи пока лишь могут предполагать, что такой механизм непосредственно связан с галактическим молекулярным облаком.

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