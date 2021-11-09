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Второй съезд развязки нового моста через Обь откроется в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © группа «ВИС»

Движение по второму съезду правобережной развязки четвертого моста через Обь в Новосибирске откроется в декабре, сообщила пресс-служба группы «ВИС».

«На строящейся правобережной транспортной развязке группа "ВИС" ведет работы по подготовке к запуску движения на съезде С-2. Здесь завершены все монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей, выполнено устройство двух слоев асфальтобетона. Открыть движение автотранспорта по этому съезду планируется в декабре текущего года. Ранее на правом берегу Оби движение автомобилей было запущено по съезду С-1», — говорится в сообщении.

Ранее жители Новосибирска жаловались на отсутствие тротуара на Южной площади рядом с парком «Городское начало» из-за строительных работ.

Четвертый мост свяжет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным. Строительные работы должны завершиться к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в декабре 2022 — январе 2023 года.

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