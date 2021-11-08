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Красноярская спортсменка поразила мировое жюри своей фигурой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/el_goryakina

Спортсменка из Красноярска Эльвира Горякина взяла бронзу на чемпионате мира по бодибилдингу в Испании в номинации фитнес-бикини.

«Слезы в подушку — это больше не про меня. Я достойна! Я борец! Я заслужила! Не хватало только веры в себя. Ее убили жизненные обстоятельства и некоторые люди. Путь реабилитации был трудным. Но теперь на моей шее самая весомая награда за все мои труды», — написала Горякина в Instagram.

Соревнования проходили с 3 по 7 ноября в испанском городе Санта Сусана. Красноярка выступала в категории Junior от 16 до 23 лет ростом до 164 сантиметров.

Фитнес-бикини — спортивная дисциплина для женщин, главные соревновательные элементы — презентация и дефиле участниц в прекрасной физической форме в купальниках-бикини.


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Красноярск #Фитнес
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