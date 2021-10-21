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«Омский каучук» обязали убрать свалку, на которую жаловались Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд обязал «Омский каучук» ликвидировать свалку, на которую жаловался омич во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации прокуратуры, «Омский каучук» прекратил эксплуатацию промышленной свалки в 2012 году, но не провел рекультивацию свалки

«В суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на предприятие устранить нарушения законодательства об отходах производства и потребления, об охране земель и почв путем проведения работ по рекультивации земельного участка», — сообщила прокуратура Омской области.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Житель Омска на ежегодной прямой линии в июне обратился к президенту с вопросом об экологии. Он обратил внимание Путина на то, что в 2018 году Омск вошел в 12 городов проекта «Экология — чистый воздух», но изменений никто не почувствовал.

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