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Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Сорт картофеля «сокур», созданный сотрудниками Сибирского НИИ растениеводства и селекции, входящего в ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» добавлен в Государственный реестр селекционных достижений.

В государственном реестре числится 428 сортов картофеля, из которых отечественные составляют лишь половину. Если говорить про Новосибирскую область, то в регионе зарегистрировано 24 сорта, при этом на полях посажены в основном импортные.

«Ранее в госреестр был внесен сорт “златка”, в текущем году после государственного сортоиспытания мы зарегистрировали сорт “сокур”. Теперь мы занимаемся оздоровлением материала наших сортов, для завершения полного цикла работаем в партнерстве с ЗАО “Мичуринец”, которое на своих производственных площадках из предоставленных нами образцов получает семенной материал для будущей передачи непосредственно товаропроизводителям», — цитирует «Наука в Сибири» замруководителя по научной работе СибНИИРС Галину Артемову.

По словам старшего научного сотрудника СибНИИРС Анны Сафоновой, преимущество «златки» заключается в высоте куста, что крайне удобно для обработки, высокой доле крахмала (18 %), которая придает особый вкус. Урожайность достигает 15 клубней на куст (рекорд — 456 центнеров на гектар), и самое важное — сорт обладает устойчивостью к заболеваниям растений: раку, альтернариозу, фитофторозу. Кроме того, «златка» по сравнению с импортными сортами менее уязвима к воздействию подгрызающих насекомых.

«Сорт "сокур" получен скрещиванием немецкой "адретты" с голландской "симфонией". В ходе работы мы получили картофель с еще более высоким содержанием крахмала (19,4 %), то есть с лучшими вкусовыми качествами. Урожай немного меньше, однако сорт крайне устойчив к болезням растений: фитофторозу, раку, альтернариозу, фузариозному увяданию, а также к золотистой картофельной нематоде, проникающей в корни всходов и молодые клубни», — рассказала Сафонова.

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