Опубликовано видео с места катастрофы L410 в Приангарье

Главное управление МЧС по Иркутской области опубликовало виде с места жесткой посадки в тайге пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС пробираются мимо груды искореженного металла, в которую превратился L-410. Спасатели с фонариками ищут выживших.

Инцидент с жесткой посадкой пассажирского самолета L-410 произошел вечером в воскресенье, 12 сентября. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Сила», летело из Иркутска в поселок Казачинское.

На борту находились 16 человек: 14 пассажиров и 2 члена экипажа. По информации правительства Иркутской области, в результате катастрофы погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы.