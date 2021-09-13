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Катастрофа L-410 в Иркутской области
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Катастрофа L-410 в Иркутской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликовано видео с места катастрофы L410 в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Главное управление МЧС по Иркутской области опубликовало виде с места жесткой посадки в тайге пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС пробираются мимо груды искореженного металла, в которую превратился L-410. Спасатели с фонариками ищут выживших.

Инцидент с жесткой посадкой пассажирского самолета L-410 произошел вечером в воскресенье, 12 сентября. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Сила», летело из Иркутска в поселок Казачинское.

На борту находились 16 человек: 14 пассажиров и 2 члена экипажа. По информации правительства Иркутской области, в результате катастрофы погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы.

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