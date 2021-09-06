Хасбулатов указал на реального виновника распада СССР

Попытки президента СССР Михаила Горбачева внедрить в социалистическую систему капиталистические идеи привели к дефициту продовольствия в стране, считает последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Так он прокомментировал заявление бывшего помощника Горбачева по экономике Олега Ожерельева, который назвал продовольственную проблему основной причиной распада СССР.

Хасбулатов вспомнил 1918 год, когда из-за войны Россия столкнулась с проблемой обеспечения населения продуктами питания. «А здесь что? На ровном месте создал проблему и подвел страну к развалу», — сказал Хасбулатов в беседе с «Говорит Москва», добавив, что предпоследний удар по Советскому Союзу нанесли члены ГКЧП, а последний — подписанты Беловежского соглашения.

По его словам, если бы бывший президент СССР остановился только на экономических преобразованиях, то ситуация могла сложиться иначе, но он «все спутал»

Помимо этого, экс-председатель Верховного Совета РСФСР возложил на Горбачева всю ответственность за ГКЧП, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому воспринимался обществом в качестве пострадавшего, а не виновного.