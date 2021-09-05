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Экс-помощник Горбачева указал на главную причину развала СССР

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Проблема с дефицитом продуктов питания продовольствием стала главной причиной развала СССР, уверен убывший помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.

Дефицит привел к катастрофическим последствиям, несмотря на все попытки реформ в Советском Союзе в эпоху перестройки, сказал Ожерельев в интервью изданию «Лента.ру».

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь (в 1990 году)? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — пояснил Ожерельев.

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Бывший помощник Горбачева считает, что решающую роль в «похоронах СССР» сыграло сельское хозяйство. «Была упущена возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства», — пояснил собеседник.

Ожерельев предположил, что при наличии продовольствия в магазинах советскому руководству удалось бы избежать распада страны.

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Политика #Россия #Продукты
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